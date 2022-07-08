Терехова серьёзно больна: она не узнаёт родных

Исполнительница роли Миледи в "Трёх мушкетёрах" Маргарита Терехова страдает болезнью Альцгеймера. С каждым днём состояние звезды экрана всё хуже. Она перестала узнавать близких.

Известная советская и российская актриса Маргарита Терехова страдает от тяжёлого заболевания, из-за которого не узнаёт никого кроме внучки.

Артистку уже давно поразила болезнь Альцгеймера. С каждым днем состояние легенды советского экрана становится всё хуже. Об этом рассказал её друг, режиссер и народный артист России Андрей Житинкин.

Житихин сообщил, что Терехова давно перестала быть той знаменитой актрисой, какой её помнят поклонники.

Около 10 лет актриса была на светском мероприятии с дочерью Анной. Это был 10-ый Московский Фестиваль Отечественного Кино "Московская Премьера". После этого выхода в свет звезда экрана исчезла из поля зрения и никто не видел даже её свежих фото.

Родные знаменитости сообщили, что из-за болезни Альцгеймера Терехова не узнаёт никого кроме внучки. Внешний вид артистки сейчас очень-очень отличается от того, к какому привыкли её коллеги, поклонники.

Близкие люди звезды СССР фактически не дают никаких сведений по поводу состояния здоровья актрисы. Скандал со сбором денег на лечение артистки сделал своё дело.

От друзей знаменитости время от времени поступает информация о новой реальности Маргариты Борисовны. К примеру, Андрей Житинкин рассказал представителям СМИ некоторые детали непростой судьбы своей коллеги.

Постановщик с с большим сожалением изрёк, что ментально ее уже нет в этом мире, только физически она с нами.