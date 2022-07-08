Канада снимает санкции с турбин газопровода Nord Stream по просьбе ФРГ

Правительство Канады по просьбе Германии приняло решение о точечном снятии санкций с газопровода Nord Stream.

Ряд зарубежных СМИ сообщает о том, что канадское правительство по просьбе Германии приняло решение о исключении из санкционного режима поставок турбин для газопровода Nord Stream.

Киевский режим категорически не согласен со снятием санкций с магистрального газопровода Nord Stream, так как считает такой поступок Канады необоснованным и опасным решением для всего санкционного режима против РФ.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 