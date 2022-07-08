Канада снимает санкции с турбин газопровода Nord Stream по просьбе ФРГ
Правительство Канады по просьбе Германии приняло решение о точечном снятии санкций с газопровода Nord Stream.
Ряд зарубежных СМИ сообщает о том, что канадское правительство по просьбе Германии приняло решение о исключении из санкционного режима поставок турбин для газопровода Nord Stream.
Киевский режим категорически не согласен со снятием санкций с магистрального газопровода Nord Stream, так как считает такой поступок Канады необоснованным и опасным решением для всего санкционного режима против РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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