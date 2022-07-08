НАСА обвинило Россию в использовании МКС в политических целях
НАСА обвинило Российскую Федерацию в том, что она использует МКС в своих политических целях.
Российское информационное агентство РИА Новости со ссылкой на американское издание The Washigton Post сообщает, что НАСА высказало протест России
В космической организации обвинили Российскую Федерацию в использовании Международной космической станции в политических целях.
Дело в том, что трое российский представителей на МКС сфотографировались с флагом Луганской народной республики и разместили фото в интернете.
"Фотография российских космонавтов с флагом ЛНР на МКС вызвала раздражение в НАСА: там обвинили Россию в использовании станции в политических целях для поддержки спецоперации на Украине", - передает РИА со ссылкой на TWP.
Опубликовано: Николай Скира
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