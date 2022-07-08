Foreign Policy: республиканская партия США открыто встала на строну Путина
Газета Foreign Policy утверждает, что большинство американских республиканцев поддерживают Владимира Путина в его действиях на Украине.
Издание Foreign Policy утверждает, что большинство политиков американской республиканской партии активно поддерживают Владимира Путина и выступают против поставок нового западного оружия на Украину. Журналист FP поставил в пример репортёра Fox News Такера Карлсона.
Также публицисты Foreign Policy отметили, что лидер леволиберальной повести в США Ноам Хомский назвал причиной начала военной операции на Украине расширение НАТО к границам России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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