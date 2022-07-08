Foreign Policy: республиканская партия США открыто встала на строну Путина

Газета Foreign Policy утверждает, что большинство американских республиканцев поддерживают Владимира Путина в его действиях на Украине.

Издание Foreign Policy утверждает, что большинство политиков американской республиканской партии активно поддерживают Владимира Путина и выступают против поставок нового западного оружия на Украину. Журналист FP поставил в пример репортёра Fox News Такера Карлсона.

Также публицисты Foreign Policy отметили, что лидер леволиберальной повести в США Ноам Хомский назвал причиной начала военной операции на Украине расширение НАТО к границам России.