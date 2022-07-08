Ксению Собчак поздравляют со второй беременностью

Ведущую и журналистку Ксению Собчак заподозрили в том, что она беременна. Может знаменитость просто набрала лишний вес?

В последнее время появилась информация о том, что самая известная в России блондинка Ксения Собчак станет мамой во второй раз.

Звезда экрана выставила напоказ округлившийся живот, из-за чего и появились подозрения по поводу её второй беременности. Таким образом селебрити сама спровоцировала слухи о том, что вскоре у неё появится малыш.

Не так давно Собчак появилась на одном мероприятии с идеальной укладкой, облачённая в черное строгое платье. После этого в сети появился снимок, где хорошо просматривается округлившийся живот знаменитости. После данной публикации Ксению Анатольевну стали поздравлять со скорым прибавлением в семействе.

Некоторые думают, что ведущую просто сфотографировали неудачно. Другие предполагают, что блондинка набрала лишний вес. Но стоит всё же отметить, что это не первый случай, когда появляются слухи о беременности знаменитости в последнее время.

Не так давно в сети "гулял" снимок теледивы в фиолетовом шелковом платье, на котором у неё подозрительно выпирает живот. Сама светская львица никаких комментариев по поводу не даёт.

Ранее сообщалось о намерении Собчак покинуть Россию. В планах знаменитости посетить Турцию.