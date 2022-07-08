Мэр города в Латвии попал в скандал из-за посещения дня Независимости Беларуси
Андрей Элксниньш, мэр латвийского населённого пункта Даугавпилса, попал в политический скандал из-за Беларуси.
Глава города Даугавпилс Андрей Элксниньш посетил официальное празднование дня Независимости Беларуси в одном из ресторанов Латвии, за что получил жёсткую критику со стороны латвийской общественности и даже органов спецслужб, которые заявили, что действия мэра угрожают нацбезопасности Латвии.
В ответ Андрей Элксниньш напомнил, что в Латвии проживает огромная диаспора белорусов, в то время как в стране до сих пор работает белорусское посольство.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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