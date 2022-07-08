МИД России: США попросили не расстреливать пленных американских наемников
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил о просьбе США относительно пленных граждан.
Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Рябков, Соединенные Штаты направили в Россию запрос о своих гражданах на Украине.
Запрос касался граждан США, которые в качестве наемников сражаются либо сражались и попали в плен к российским солдатам.
Рябков сообщил, что США попросили приравнять их к комбатантам, то есть к солдатам регулярных частей.
В этом случае отметим, что комбатанты считаются военнопленными и имеют соответствующие права. Наемники же таких прав не имеют. Так, в ДНР приговорили к смерти уже нескольких пленных наемников.
Таким образом можно сказать, что США де-факто просят Россию не казнить попавших в плен граждан страны.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Ниинистё подписал закон об установке забора на границе Финляндии с Россией
Путин: Россия ещё не начала «всерьёз» спецоперацию на Украине
Минобороны РФ заявило о 290 уничтоженных украинских военных и сбитых самолетах МиГ-29 и Су-25
Начальник ГРУ Беларуси Косыгин допустил ракетный удар по территории Польши