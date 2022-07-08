МИД России: США попросили не расстреливать пленных американских наемников

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков сообщил о просьбе США относительно пленных граждан.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Рябков, Соединенные Штаты направили в Россию запрос о своих гражданах на Украине.

Запрос касался граждан США, которые в качестве наемников сражаются либо сражались и попали в плен к российским солдатам.

Рябков сообщил, что США попросили приравнять их к комбатантам, то есть к солдатам регулярных частей.

В этом случае отметим, что комбатанты считаются военнопленными и имеют соответствующие права. Наемники же таких прав не имеют. Так, в ДНР приговорили к смерти уже нескольких пленных наемников.

Таким образом можно сказать, что США де-факто просят Россию не казнить попавших в плен граждан страны.