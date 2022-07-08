Мэр Даугавпилса обвиняется в госизмене из-за посещения Дня Независимости Беларуси
Литовцы обвиняют мэра Дпугавпилса в измене родине после посещения празднования Дня Независимости Республики Беларусь.
В Литве мэр города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил в одной из социальных сетей о том, что представители СМИ и общественности обвиняют его едва ли не в государственной измене.
Элксниньш подвергся буллингу после того, как по приглашению генконсула Беларуси прибыл на празднование Дня Независимости в Минск, что было расценено чиновниками, как поступок угрожающий национальной безопасности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Ниинистё подписал закон об установке забора на границе Финляндии с Россией
Путин: Россия ещё не начала «всерьёз» спецоперацию на Украине
Минобороны РФ заявило о 290 уничтоженных украинских военных и сбитых самолетах МиГ-29 и Су-25
Начальник ГРУ Беларуси Косыгин допустил ракетный удар по территории Польши