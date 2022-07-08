Мэр Даугавпилса обвиняется в госизмене из-за посещения Дня Независимости Беларуси

Литовцы обвиняют мэра Дпугавпилса в измене родине после посещения празднования Дня Независимости Республики Беларусь.

В Литве мэр города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил в одной из социальных сетей о том, что представители СМИ и общественности обвиняют его едва ли не в государственной измене.

Элксниньш подвергся буллингу после того, как по приглашению генконсула Беларуси прибыл на празднование Дня Независимости в Минск, что было расценено чиновниками, как поступок угрожающий национальной безопасности.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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