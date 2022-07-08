Илон Маск прекратил переговоры по покупке Twitter

Американский миллиардер Илон Маск отказался от заключения сделки по покупке социальной сети Twitter.

Американская газета The Washington Post сообщила о том, что в пятницу, 8 июля 2022 года, команда Илона Маска приняла решение прекратить переговоры о покупке миллиардером социальной сети Twitter.

Представитель команды Маска сообщил издательству, что прекращение переговоров связано с тем, что предоставленные для изучения базы данных не позволили определить точное количество ботов в Twitter.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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