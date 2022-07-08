Премьер-министр Японии скончался после огнестрельного ранения
Экс-премьер министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице от полученных при покушении на его жизнь.
Сегодня, 8 июля, утром было совершено покушение на жизнь бывшего главы правительства Японии Синдзо Абэ. Это случилось во время его публичного выступления в одном из городов.
Стрелок пробрался сзади к Абэ и произвел два выстрела из ружья прямо в спину знаменитого японского политического деятеля.
Нападавшим оказался бывший морской пехотинец сил самообороны Японии. Как выяснилось, он производил выстрелы из самодельного оружия.
Мужчину задержали на месте. Он не отрицал, что стрелял в Абэ. По словам мужчины, ему не нравилась деятельность Абэ, за что политик и был убит.
Сейчас же стало известно, что Синдзо Абэ скончался в больнице от полученных ранений. Врачи не смогли сохранить его жизнь. Абэ было 67 лет.
Опубликовано: Николай Скира
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