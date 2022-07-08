Премьер-министр Японии скончался после огнестрельного ранения

Экс-премьер министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице от полученных при покушении на его жизнь.

Сегодня, 8 июля, утром было совершено покушение на жизнь бывшего главы правительства Японии Синдзо Абэ. Это случилось во время его публичного выступления в одном из городов.

Стрелок пробрался сзади к Абэ и произвел два выстрела из ружья прямо в спину знаменитого японского политического деятеля.

Нападавшим оказался бывший морской пехотинец сил самообороны Японии. Как выяснилось, он производил выстрелы из самодельного оружия.

Мужчину задержали на месте. Он не отрицал, что стрелял в Абэ. По словам мужчины, ему не нравилась деятельность Абэ, за что политик и был убит.

Сейчас же стало известно, что Синдзо Абэ скончался в больнице от полученных ранений. Врачи не смогли сохранить его жизнь. Абэ было 67 лет.