NHK: экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер в возрасте 67 лет после теракта
Бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ скончался в госпитале, куда был доставлен после нападения теророриста.
Днём 8 июля новостное агентство NHK сообщило, что ушедший в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в результате нападения террориста в префектуре города Нара, где политик выступал перед местными жителями.
Известно, что после нападения 40-летнего террориста с ружьём Абэ ещё находился в сознании, однако после доставки экс-премьера Японии в больницу у политика отказали лёгкие и сердце, в результате чего сегодня Синдзо Абэ умер на 68-ом году жизни.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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