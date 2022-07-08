NHK: экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер в возрасте 67 лет после теракта

Бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ скончался в госпитале, куда был доставлен после нападения теророриста.

Днём 8 июля новостное агентство NHK сообщило, что ушедший в отставку премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер в результате нападения террориста в префектуре города Нара, где политик выступал перед местными жителями.

Известно, что после нападения 40-летнего террориста с ружьём Абэ ещё находился в сознании, однако после доставки экс-премьера Японии в больницу у политика отказали лёгкие и сердце, в результате чего сегодня Синдзо Абэ умер на 68-ом году жизни.