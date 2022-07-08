Экс-премьер Японии Абэ скончался в больнице
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер после покушения, совершенного на него утром 8 июля.
Бывший глава правительства Японии Синдзо Абэ 8 июля умер в больнице Медицинского университета Нары в возрасте 67 лет.
Покушение на него было совершено в 11:30 по Японскому времени в городе Нара.
Преступник 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в политика с расстояния 10 метров из самодельного дробовика, пули попали в шею и в грудную клетку.
Злоумышленник Ямагами был задержан по обвинению в покушении, известно, что он служил в морских силах самообороны Японии.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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