МО РФ: Россия уничтожила две ракетные установки Harpoon в Одесской области

Минобороны РФ сообщило об успешном уничтожении двух британских ракетных установок Harpoon в Одесской области.

В пятницу, 8 июля 2022 года, Министерство обороны Российской Федерации в пресс-релизе заявило, что бойцы армии РФ смогли уничтожить две пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon.

Минобороны России уточняет, что поставленные Великобританией установки берегового ракетного комплекса Harpoon для ВСУ были ликвидированы на территории Одесской области Украины.