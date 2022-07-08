Экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после покушения
Умер бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает японское телевидение NHK. Политик скончался в результате полученных травм после нападения на предвыборном митинге. Ему было 67 лет.
Нападение на бывшего премьер-министра произошло в пятницу. Синдзо Абэ был застрелен во время митинга перед воскресными выборами в верхнюю палату парламента в городе Нара на западе Японии .
Как сообщают агентства, политик получил ранения в грудь и шею. Премьер-министр Японии Фумио Кисида позже заявил, что состояние Синдзо Абэ было "очень тяжелым". Он также пообещал, что правительство сделает все, чтобы провести тщательное расследование нападения.
В 12:00 по московскому времени была оглашена информация о смерти бывшего главы правительства Японии.
Злоумышленника задержали на месте нападения. Это 42-летний мужчина — Ямагами Тэцуя, бывший военный. Он сообщил полиции, что планировал убить политика .
Полицейские провели обыск в доме мужчины. Они вошли в здание в касках и бронежилетах . Ямагами Тецуя арестован по подозрению в покушении на убийство.
Опубликовано: Николай Скира
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