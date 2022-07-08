Stern: 2 солдата армии Германии воровали оружие с целью взорвать Крымский мост

Двое немецких военнослужащих планировали совершить теракт, взорвав Крымский мост в России.

Немецкая газета Stern уведомляет, что два солдата Бундесвера Германии воровали оружие у собственной армии, намереваясь использовать его для подрыва Крымского моста. В Stern утверждают, что данный теракт был направлен для недопущения снабжения российских военных, прибывших на Украину.

По данным журналистов Stern, немецкие солдаты переговаривались о своих преступных планах по телефону, благодаря чему о подготовке теракта в России стало известно полиции.