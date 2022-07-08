Песков: Путин направил телеграмму с соболезнованиями из-за гибели Синдзо Абэ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин направил Японии телеграмму с соболезнованиями о смерти Синдзо Абэ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле до глубины души опечалены известиями о трагической смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который был застрелен в пятницу, 8 июля 2022 года, на 68 году жизни.
Песков отмечает, что Владимир Путин отправил правительству Японии телеграмму с соболезнованиями по поводу гибели бывшего японского премьера. Также Песков отметил, что Абэ был настоящим политиком, который решал все конфликты сугубо дипломатическим путём.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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