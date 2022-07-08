Ингрид Олеринская поведала о тайном женихе: ровно в 30 лет звезда экрана вышла замуж

Звезда "Неадекватных людей" и "Лондонграда" Ингрид Олеринская вышла замуж в день своего 30-летия за мужчину, которого никто не знает.

Неожиданно для всех Ингрид Олеринская вышла замуж ровно в 30 лет. Никто не догадывался, когда и каким образом знаменитость познакомилась с будущим мужем. Знали только, что молодой человек не из шоу-бизнеса, а раньше был спасателем.

Недавно Олеринская решила посвятить окружающих в подробности своего стремительного романа. Звезда экрана сообщила, что знакомство с супругом произошло очень банально. Они первый раз увидели друг друга в клубе, молодой человек предложил подвести красавицу, та отказалась.

Через неделю они встретились в том же заведении, разговорились, мужчина вызвал такси своей собеседнице. До этого молодые люди обменялись ссылками социальных сетей.

Я помнила, что это тот самый молодой человек, которого я отбрила неделей раньше, но в этот раз почему-то он вызвал больше доверия. И я любезно согласилась, чтобы он под утро вызвал мне такси. Он сказал, что у меня очень красивое имя - Ингрид. Такое не забудешь. А у него тоже имя хорошее -Роман.

Отношения Ингрид и Романа развивалась очень быстро. Через несколько месяцев жених назначил невесте свидание прямо в ЗАГСе.

Олеринская дала согласие, назначив дату. Шикарное кольцо Роман приобрести не успел, а принёс в дар то, что смастерил сам из проволоки, а его возлюбленная потом с этим украшением не расставалась.

По поводу предстоящей свадьбы никто не был в курсе, даже мама и другие близкие люди Ингрид Олеринской. Примечательно, что мать знаменитости смогла впервые лицезреть будущего зятя лишь на самой церемонии в ЗАГСе.