Foreign Policy: Многие граждане США поддерживают спецоперацию В Украине
Некоторые граждане Соединенных Штатов, как оказалось, поддерживают Российскую Федерацию.
Оказывается, что некоторые граждане Соединенных Штатах Америки поддерживают проведение специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.
Также, сообщает интернет-издание Foreign Policy, часть граждан выступает против поставок вооружения для украинской армии.
Более того, передает источник, часть американцев считает, что именно политика НАТО стала основной причиной конфликта на территории Украины.
По мнению авторов, это приводит к межличностным конфликтам между простыми американцами.
Напомним, что на фоне антироссийских санкций в США начали резко подниматься ценники на топливо.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Зелёные крабы стали ингредиентом для виски
Путин: Россия ещё не начала «всерьёз» спецоперацию на Украине
В украинском Ужгороде на ночь Ивана Купала сожгли Кремль
Начальник ГРУ Беларуси Косыгин допустил ракетный удар по территории Польши