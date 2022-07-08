Foreign Policy: Многие граждане США поддерживают спецоперацию В Украине

Некоторые граждане Соединенных Штатов, как оказалось, поддерживают Российскую Федерацию.

Оказывается, что некоторые граждане Соединенных Штатах Америки поддерживают проведение специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины.

Также, сообщает интернет-издание Foreign Policy, часть граждан выступает против поставок вооружения для украинской армии.

Более того, передает источник, часть американцев считает, что именно политика НАТО стала основной причиной конфликта на территории Украины.

По мнению авторов, это приводит к межличностным конфликтам между простыми американцами.

Напомним, что на фоне антироссийских санкций в США начали резко подниматься ценники на топливо.