Полицейские освободили из подвала церкви 77 человек, которые месяцами ждали второго пришествия Иисуса Христа

Жительница города Ондо (Нигерия), которая пришла в полицию и заявила, что её дети пропали, сразу же сообщила офицерам, кого именно она подозревает.

Мать семейства была уверена, что всему виной — местная церковь «Whole Bible Believers Church».

Пасторы этой церкви сообщили прихожанам о том, что вот-вот ожидается второе пришествие Иисуса Христа, и лучше всего его будет дожидаться в церковном подвале.

Первоначально чудо должно было свершиться в апреле 2022 года, но теперь его перенесли на сентябрь. Некоторые верующие, сидевшие в подвале, ждали божественного пришествия с августа 2021 года.

Полиция освободила из подвала 77 человек, но с предъявлением обвинений пасторам из «Whole Bible Believers Church» всё не так просто.

Следователям предстоит доказать, что люди удерживались в церкви силой, но все пострадавшие это отрицают и уверяют, что ждали пришествия Иисуса Христа добровольно.