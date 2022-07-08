Полицейские освободили из подвала церкви 77 человек, которые месяцами ждали второго пришествия Иисуса Христа
Жительница города Ондо (Нигерия), которая пришла в полицию и заявила, что её дети пропали, сразу же сообщила офицерам, кого именно она подозревает.
Мать семейства была уверена, что всему виной — местная церковь «Whole Bible Believers Church».
Пасторы этой церкви сообщили прихожанам о том, что вот-вот ожидается второе пришествие Иисуса Христа, и лучше всего его будет дожидаться в церковном подвале.
Первоначально чудо должно было свершиться в апреле 2022 года, но теперь его перенесли на сентябрь. Некоторые верующие, сидевшие в подвале, ждали божественного пришествия с августа 2021 года.
Полиция освободила из подвала 77 человек, но с предъявлением обвинений пасторам из «Whole Bible Believers Church» всё не так просто.
Следователям предстоит доказать, что люди удерживались в церкви силой, но все пострадавшие это отрицают и уверяют, что ждали пришествия Иисуса Христа добровольно.
Опубликовано: Антон Райт
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