Гигантские улитки, которых дважды уничтожали в США, вновь вернулись

Жители округа Паско (Флорида, США) убедились, что бороться с такими созданиями, как гигантские улитки, завезённые из Африки, не так-то просто.

Вот уже два раза власти объявляли о том, что несносные улитки, длина которых может достигать 20 сантиметров, уничтожены. Но они вновь вернулись, и теперь некоторые районы округа закрыты на карантин.

Улиток называют самым вредительским инвазивным видом. Она поедают более 500 видов растений, а также могут употреблять в пищу отштукатуренные и бетонные стены.

Кроме того, улитки являются переносчиками сальмонеллы и паразитов, которые способны вызвать у людей менингит.

Несмотря на все эти ужасы, некоторые оригиналы держат гигантских «милашек» в качестве домашних питомцев. Хотя это и незаконно.