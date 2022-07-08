Гигантские улитки, которых дважды уничтожали в США, вновь вернулись
Жители округа Паско (Флорида, США) убедились, что бороться с такими созданиями, как гигантские улитки, завезённые из Африки, не так-то просто.
Вот уже два раза власти объявляли о том, что несносные улитки, длина которых может достигать 20 сантиметров, уничтожены. Но они вновь вернулись, и теперь некоторые районы округа закрыты на карантин.
Улиток называют самым вредительским инвазивным видом. Она поедают более 500 видов растений, а также могут употреблять в пищу отштукатуренные и бетонные стены.
Кроме того, улитки являются переносчиками сальмонеллы и паразитов, которые способны вызвать у людей менингит.
Несмотря на все эти ужасы, некоторые оригиналы держат гигантских «милашек» в качестве домашних питомцев. Хотя это и незаконно.
Опубликовано: Антон Райт
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