Зрители собрались, чтобы посмотреть на зрелищную гонку на газонокосилках

Оказывается, газонокосилки — это не только полезное устройство, помогающее людям бороться с отросшей травой.

Косилки могут быть ещё и необычным средством передвижения.

В этом убедились зрители, пришедшие на ежегодный чемпионат мира, в рамках которого участники показывали, кто из них умеет ездить на газонокосилках быстрее всех.

Чемпионат прошёл в Хеддингтоне (графство Уилтшир, Англия).

Иэн Рэдклифф, один из организаторов мероприятия, рассказал, что никого не смутил тот факт, что гонка стартовала в то же время, что и Гран-при Формулы-1 в Великобритании.

Иэн уверен, что заезды на газонокосилках — вполне конкурентоспособный спорт.

Условия вождения, которые порой были скользкими, а порой ухабистыми, заставили водителей демонстрировать максимальное мастерство.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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