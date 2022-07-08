Зрители собрались, чтобы посмотреть на зрелищную гонку на газонокосилках
Оказывается, газонокосилки — это не только полезное устройство, помогающее людям бороться с отросшей травой.
Косилки могут быть ещё и необычным средством передвижения.
В этом убедились зрители, пришедшие на ежегодный чемпионат мира, в рамках которого участники показывали, кто из них умеет ездить на газонокосилках быстрее всех.
Чемпионат прошёл в Хеддингтоне (графство Уилтшир, Англия).
Иэн Рэдклифф, один из организаторов мероприятия, рассказал, что никого не смутил тот факт, что гонка стартовала в то же время, что и Гран-при Формулы-1 в Великобритании.
Иэн уверен, что заезды на газонокосилках — вполне конкурентоспособный спорт.
Условия вождения, которые порой были скользкими, а порой ухабистыми, заставили водителей демонстрировать максимальное мастерство.
Опубликовано: Антон Райт
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