Сумка, оставленная на солнце в греческом курорте, неожиданно загорелась

В апреле Ева Баччо из Сассекса (Англия) купила сумку фирмы «Primark», и вот недавно она лишилась своего аксессуара, причём по необычной причине.

Ева отправилась отдыхать на Крит (Греция).

Нежась на солнышке у бассейна, женщина случайно кинула взгляд на лежавшую рядом сумку и пришла в ужас — сумочка затлела и загорелась.

К счастью, с небольшим пожаром удалось справиться, хотя товарный вид сумка потеряла. Сама Ева думает, что металлическая пуговица на аксессуаре накалилась от солнечного света.

Именно это и привело к возгоранию.

Представители «Primark» признались, что их сильно удивил рассказ Евы. Однако, если она пришлёт им пострадавшую сумку, они сделают всё возможное, чтобы разобраться с тем, как подобное вообще могло произойти.