Песков объяснил слова Путина о том, что Россия всерьез не бралась за Украину
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Путина об Украине.
Глава пресс-службы Кремля Владимир Путин прокомментировал высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия еще толком не бралась за Украину.
Данное высказывание, по словам Дмитрия Пескова, касаются несоизмеримости военного потенциала Украины и России.
Песков отмечает, что возможностей у Российской Федерации в разы больше, нежели у Украины. Также он отметил, что Россия использует лишь малую часть своих сил в ходе специальной военной операции.
"Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции", — сказал Дмитрий Песков", - передает РБК.
Напомним, ранее президент России заявил, что войска РФ еще толком "не взялись за Украину".
Опубликовано: Николай Скира
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