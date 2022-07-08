Песков объяснил слова Путина о том, что Россия всерьез не бралась за Украину

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Путина об Украине.

Глава пресс-службы Кремля Владимир Путин прокомментировал высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия еще толком не бралась за Украину.

Данное высказывание, по словам Дмитрия Пескова, касаются несоизмеримости военного потенциала Украины и России.

Песков отмечает, что возможностей у Российской Федерации в разы больше, нежели у Украины. Также он отметил, что Россия использует лишь малую часть своих сил в ходе специальной военной операции.

"Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции", — сказал Дмитрий Песков", - передает РБК.

Напомним, ранее президент России заявил, что войска РФ еще толком "не взялись за Украину".