Песков объяснил слова Путина о том, что Россия всерьез не бралась за Украину

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Владимира Путина об Украине.

Глава пресс-службы Кремля Владимир Путин прокомментировал высказывание президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Россия еще толком не бралась за Украину.

Данное высказывание, по словам Дмитрия Пескова, касаются несоизмеримости военного потенциала Украины и России.

Песков отмечает, что возможностей у Российской Федерации в разы больше, нежели у Украины. Также он отметил, что Россия использует лишь малую часть своих сил в ходе специальной военной операции.

"Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции", — сказал Дмитрий Песков", - передает РБК.

Напомним, ранее президент России заявил, что войска РФ еще толком "не взялись за Украину".

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 