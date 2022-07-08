Мэр мексиканского города женился на аллигаторе и скрепил бракосочетание поцелуем с «невестой»
Свадьба, состоявшаяся в городе Сан-Педро-Уамелула (Мексика), получилась пышной и весёлой, ведь на праздник собрались практически все горожане.
Что неудивительно, ведь женихом был Виктор Уго Соса, мэр города, а невестой — небольшой аллигатор по кличке Маленькая Принцесса.
Виктор пронёс свою необычную невесту (одетую в свадебное платье) по улицам. Торжественность ситуации добавляли толпы людей, приветствовавших новобрачных, а также традиционная музыка. Кроме того, жених скрепил бракосочетание, поцеловав Маленькую Принцессу. Правда, во избежание неприятностей пасть аллигатора была завязана.
Свадьбу организовала и провела местная жительница по имени Элия Эдит Агилар, которая очень горда такой честью. Женщина рассказала, что подобный традиционный красочный праздник является древним символическим ритуалом.
В данном случае аллигатор символизирует божество, представляющее собой Мать-Землю. Брак с лидером местной общины соединяет человеческое и божественное.
Люди верят, что после проведения такого ритуала на город снизойдёт процветание. Жених добавил, что в основном горожане просят природу о достаточном количестве дождей, о достаточном количестве пищи и о том, чтобы в местной реке в изобилии водилась рыба.
Опубликовано: Игнат Ветров
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