Российские войска уничтожили британские ракетные комплексы Harpoon под Одессой
Вооруженные силы России уничтожили поставленные Британией в Украину комплексы Harpoon.
Войска Российской Федерации продолжают проведение специальной операции на территории Украины, а Минобороны информирует о ее ходе.
Как рассказал на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков, с российских кораблей был нанесен удар по Одесской области.
Российские Вооруженные силы ракетами ударили по британским противокорабельным комплексам Harpoon.
"Ракетным ударом уничтожены 2 доставленные из Британии установки берегового комплекса противокорабельных ракет Harpoon", - передает Минобороны.
Ранее уже сообщалось об уничтожении американских РСЗО HIMARS. Украина в свою очередь данную информацию отрицала.
Опубликовано: Николай Скира
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