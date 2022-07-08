Российские войска уничтожили британские ракетные комплексы Harpoon под Одессой

Вооруженные силы России уничтожили поставленные Британией в Украину комплексы Harpoon.

Войска Российской Федерации продолжают проведение специальной операции на территории Украины, а Минобороны информирует о ее ходе.

Как рассказал на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков, с российских кораблей был нанесен удар по Одесской области.

Российские Вооруженные силы ракетами ударили по британским противокорабельным комплексам Harpoon.

"Ракетным ударом уничтожены 2 доставленные из Британии установки берегового комплекса противокорабельных ракет Harpoon", - передает Минобороны.

Ранее уже сообщалось об уничтожении американских РСЗО HIMARS. Украина в свою очередь данную информацию отрицала.

Опубликовано: Николай Скира

 

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