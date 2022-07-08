Последователи новой моды отказываются от посуды и едят прямо со стола

Если вы не любите мыть посуду, то новая тенденция, распространяющаяся в соцсетях, вполне может прийтись вам по вкусу.

Мода называется «грязный ужин» («messy dinner») — и, собственно, этим всё сказано. Приготовив еду, достаточно просто высыпать её на стол, застеленный плёнкой.

Дальше всё семейство насыщается прямо со стола. Как нетрудно догадаться, посуду после такой странной трапезы мыть не нужно.

«Грязный ужин» вызывает у людей неоднозначную реакцию. Многих беспокоит плёнка, которая может быть токсичной и навредить здоровью. Другим людям не по душе отсутствие культуры и воспитания при таком приёме пищи — всё превращается в свинство.

Но есть персоны, которые в восторге от идеи, считая её весёлой и способной отлично сплотить всю семью.

Похоже, что «грязный ужин» вполне может стать семейным развлечением, проводимым время от времени, но переводить его на постоянную основу не стоит.