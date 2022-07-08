НАСА восстановило связь с космическим кораблем Capstone
НАСА удалось восстановить связь со своим космическим кораблем Capstone, который направляется на Луну.
После запуска аппарата был проведен один успешный сеанс связи. Во второй раз связаться с кораблем получилось только частично.
После этого связь с Capstone была потеряна. Это произошло, когда корабль покинул орбиту Земли и направился к Луне.
Запуск корабля произведен 28 июня в Новой Зеландии. Он около недели кружил вокруг Земли, а затем должен был перейти на лунную орбиту.
Именно там НАСА планирует разместить свой аванпост Gateway. Он станет плацдармом для астронавтов перед их спуском на поверхность Луны.
Орбита уравновешивает гравитацию Земли и Луны, поэтому требует некоторого маневрирования и топлива. При этом спутник или космическая станция может оставаться в постоянном контакте с пунктом управления на Земле.
В НАСА сообщают, что с кораблем все в порядке, он безопасно работал самостоятельно, пока у агентства не было с ним связи. Причина возникшей проблемы выясняется.
Ожидается, что аппарат выйдет на лунную орбиту в середине ноября. Его стоимость составляет 32,7 млн долларов, а по размеру он похож на микроволновую печь.
Опубликовано: Светлана Репина
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