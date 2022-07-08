НАСА восстановило связь с космическим кораблем Capstone

НАСА удалось восстановить связь со своим космическим кораблем Capstone, который направляется на Луну.

После запуска аппарата был проведен один успешный сеанс связи. Во второй раз связаться с кораблем получилось только частично.

После этого связь с Capstone была потеряна. Это произошло, когда корабль покинул орбиту Земли и направился к Луне.

Запуск корабля произведен 28 июня в Новой Зеландии. Он около недели кружил вокруг Земли, а затем должен был перейти на лунную орбиту.

Именно там НАСА планирует разместить свой аванпост Gateway. Он станет плацдармом для астронавтов перед их спуском на поверхность Луны.

Орбита уравновешивает гравитацию Земли и Луны, поэтому требует некоторого маневрирования и топлива. При этом спутник или космическая станция может оставаться в постоянном контакте с пунктом управления на Земле.

В НАСА сообщают, что с кораблем все в порядке, он безопасно работал самостоятельно, пока у агентства не было с ним связи. Причина возникшей проблемы выясняется.

Ожидается, что аппарат выйдет на лунную орбиту в середине ноября. Его стоимость составляет 32,7 млн долларов, а по размеру он похож на микроволновую печь.