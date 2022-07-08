Придя в спортзал, женщина повстречалась с двойником своего мужа

У жительницы США по имени Пикси состоялась необычная встреча в спортзале, в который она обычно ходит.

Женщина и подумать не могла, что повстречается с двойником своего супруга Калеба. Мужчина, чьё имя Пикси не стала называть, действительно удивительно похож на мужа нашей героини.

Сходство подтвердил даже маленькой сынишка Калеба и Пикси, которого взяли в спортзал, чтобы познакомить с дядей, так похожим на папу.

Малыш обычно застенчив, но при виде папиного двойника он начал улыбаться, как бы намекая, что лицо этого мужчины ему прекрасно знакомо.

История Пикси удивила пользователей интернета, ведь всегда интересно встретить кого-то, кто так на тебя похож.

Некоторые даже посоветовали мужчинам сделать ДНК-тест — вдруг они являются близнецами, разлучёнными в младенчестве?