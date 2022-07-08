Бабушка слишком поспешила сделать татуировку с именем внука, ведь мальчика назвали по-другому

Даже когда новоиспечённые родители наконец определяются с именем новорожденного ребёнка, это вовсе не значит, что они не передумают в течение нескольких недель.

Именно такой случай произошёл с жительницей Великобритании. Назвав сынишку при рождении одним именем, мама и папа скоро решили, что оно им всё-таки не нравится.

Нет никаких проблем, чтобы просто переименовать мальчика, но сложность в том, что свекровь нашей героини уже успела сделать на руке татуировку с именем внука.

Да, бабушка поспешила, и теперь остаётся искать пути исправления тату-трагедии.

Некоторые пользователи соцсетей советуют молодой маме оплатить свекрови удаление татуировки.

Другие считают, что вообще не нужно обращать на нетерпеливую даму внимания — дескать, сама виновата.

Однако, чуть позже наша героиня поделилась радостным облегчением — семейство пришло к компромиссу. Малыш всё-таки получил новое имя, а старое сделали его вторым именем, специально для бабушки.