Бабушка слишком поспешила сделать татуировку с именем внука, ведь мальчика назвали по-другому
Даже когда новоиспечённые родители наконец определяются с именем новорожденного ребёнка, это вовсе не значит, что они не передумают в течение нескольких недель.
Именно такой случай произошёл с жительницей Великобритании. Назвав сынишку при рождении одним именем, мама и папа скоро решили, что оно им всё-таки не нравится.
Нет никаких проблем, чтобы просто переименовать мальчика, но сложность в том, что свекровь нашей героини уже успела сделать на руке татуировку с именем внука.
Да, бабушка поспешила, и теперь остаётся искать пути исправления тату-трагедии.
Некоторые пользователи соцсетей советуют молодой маме оплатить свекрови удаление татуировки.
Другие считают, что вообще не нужно обращать на нетерпеливую даму внимания — дескать, сама виновата.
Однако, чуть позже наша героиня поделилась радостным облегчением — семейство пришло к компромиссу. Малыш всё-таки получил новое имя, а старое сделали его вторым именем, специально для бабушки.
Опубликовано: Игнат Ветров
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Зелёные крабы стали ингредиентом для виски
Путин: Россия ещё не начала «всерьёз» спецоперацию на Украине
В украинском Ужгороде на ночь Ивана Купала сожгли Кремль
Начальник ГРУ Беларуси Косыгин допустил ракетный удар по территории Польши