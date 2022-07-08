Сотрудник Диснейленда испортил предложение руки и сердца

Мужчина, решивший сделать любимой предложение руки и сердца в Диснейленде (Париж, Франция), не ожидал, что момент будет испорчен.

В самый ответственный миг появился сотрудник парка, который выхватил у влюблённого романтика из рук кольцо и начал спускаться вниз по лестнице, жестами показывая, что парочке стоило бы начать спускаться вслед за ним.

Конечно, радости подобный казус у главных героев не вызвал, хотя странному поведению сотрудника нашлось объяснение.

Платформа, на которой стояли будущие жених с невестой, используется для светового шоу с фейерверками, которое проводится несколько раз в день.

Находиться там небезопасно, так что мужчина, работающий в парке, по сути поступил правильно. Хотя мог бы действовать более тактично.

Однако, от знакомых главных героев видеоролика просочилась информация о том, что влюблённые взошли на платформу вовсе не самовольно, а предварительно спросив разрешения у другой сотрудницы Диснейленда.

Просто её коллега об этом не знал. Как бы то ни было, но хочется пожелать, чтобы испорченное предложение руки и сердца стало единственной неприятностью в жизни будущих супругов.