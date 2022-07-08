Макаревич разгневался на дочь Шаца за провокационный вопрос

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич очень разозлился на дочь известного ведущего Михаила Шаца за то, что та задала ему провокационный вопрос. Свои эмоции он сдерживать не стал, грубо ответив смелой девушке.

Основатель известного российского коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич в рамках Ютуб-шоу "Папа, закрой дверь" резко осудил наследницу популярного ведущего Михаила Шаца за то, что та позволила себе адресовать музыканту провокационный вопрос об "изменчивом мире".

Смелая девушка сообщила, что данный вопрос она припасла специально для главы "Машины времени".

Дочь Шаца призналась, что ей очень хотелось бы узнать у певца, нужно ли прогибаться под изменчивый мир. Данный вопрос сильно разгневал популярного исполнителя.

Он резко ответил на провокацию:

Как дам сейчас по лбу! Нет ничего более ужасного, чем следование прямым цитатам из поэтических произведений.

В настоящий момент Макаревич проживает со своей супругой и маленьким сыном в Израиле. Певец уехал из России после объявления о запуске спецоперации в Украине. Музыкант не один раз открыто говорил о том, что выступает против действий российских властей на Донбассе.

Недавно сообщалось, что обряд обрезания, который проходил с сыном Макаревича, поверг музыканта в шок. Он переживал о том, чтобы малыш не испытывал неприятных ощущений, хотя родителя заверили, что процедура безболезненная.