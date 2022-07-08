Free Beacon: Белый дом незаконно продавал Китаю нефть из государственных резервов
В правительстве США разгорается скандал из-за незаконной продажи нефти в Китай.
Как сообщает американское издание The Washington Free Beacon, в Белом доме разгорается самый настоящий скандал.
Издание передает, что правительство Соединенных Штатов в тайне продало более миллиона баррелей нефти китайской компании Unipec.
При этом примечательно, что Хантер Байден является держателем акций данной компании. В в 2015 году Unipec инвестировал в свою дочернюю компанию Sinopec два миллиарда долларов.
Сейчас Unipec в обход западных санкций активно торгует нефтью с Российской Федерации. В целом, вырисовывается картина: Семья Байдена замешана в торговле нефтью с Россией, хотя сам президент призывает людей "перетерпеть" топливный кризис.
Опубликовано: Николай Скира
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