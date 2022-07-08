The Times: экс-главнокомандующий НАТО призвал Украину взорвать Крымский мост

Бывший глава армий НАТО Филип Бридлав призвал ВСУ нанести удар по Крымскому мосту.

8 июля в интервью газете The Times экс-главнокомандующий объединёнными армиями Североатлантического альянса Филип Бридлав заявил, что войска Украины обязаны немедленно уничтожить Крымский мост ракетным ударом или закладной взрывчатки диверсионно-разведывательной группировкой.

По мнению Бридлава, Крымский мост в России является законной целью армии Украины, а его ликвидация не позволит производить ротацию российских войск, выполняющих спецоперацию.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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