Эти растения - рассадники вредителей, и лучше их на огороде не выращивать

Калина, черемуха и некоторые другие растения не самые лучшие соседи огородных культур. Они приманивают вредителей, которые способны испортить значительную часть урожая.

Многие дачники, наоборот, считают, что высаживание растений "приманок" облегчает борьбу с вредителями.

Они переманивают паразитов к себе и так оберегают огородные культуры от неприятностей. Но так ли это на самом деле?

Вредители притягиваются со всех соседних участков, поэтому их численность растет в геометрической прогрессии.

И когда им не хватит питания, например, на черемухе, они с удовольствием перейдут на сливы, яблони, груши и так погубят весь сад.

Какие растения приманивают вредителей

Черемуха

Опьяняющий аромат и невероятная красота. При этом губительное соседство для плодовых культур. Лакомиться черемухой обожают тля, боярышница, цветоед.

Калина

Красивое растение, является настоящей изюминкой сада, отличный элемент ландшафтного декора. Однако калина привлекает тлю, калинового листоеда в больших количествах.

Фуксия

Очень изысканно выглядит, украшает участок, если есть желание ее выращивать, нужно готовиться к регулярным обработкам от вредителей.

Запах и вид цветов фуксии магнитом тянет к себе белокрылку.

Акация

Это любимое лакомство тли, страдают и молодые, и взрослые растения. Тля очень скоро разлетится по всему саду, угрожая в считанные дни покончить с урожаем. А муравьи ей в этом здорово помогают.

И ведь есть растения-помощники, которые отпугивают назойливых вредителей, это, например, бархатцы, календула, полынь, горчица.

Они могут значительно облегчить жизнь огородным культурам.

Так ли важны для дачи фуксия, черемуха или калина - или лучше выбрать полынь и горчицу? Есть повод задуматься.