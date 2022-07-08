Придумав историю о том, что сказочная принцесса умерла, тётя превратила праздник племянницы в трагедию
Маленькая пятилетняя девочка, которая обожает принцессу Рапунцель, не ожидала, что её тематический день рождения испортит родная тётя.
Героиня этой истории, которая превратила праздник племянницы в катастрофу, рассказала, что помогала маме именинницы готовиться к торжеству и даже нашла приятельницу, которая приехала бы на вечеринку и сыграла роль Рапунцель.
Вот только у подруги неожиданно изменились планы, и маленькая виновница торжества чрезвычайно расстроилась из-за того, что «принцесса её не любит и не приедет в гости».
Пришлось тёте вдохновенно врать. Сначала она заявила, что Рапунцель в больнице, потом добавила, что принцесса попала в автокатастрофу, а после ещё и заявила, что сказочная героиня умерла.
Детский день рождения немедленно превратился в панихиду с плачущими малышами, и теперь на нашу героиню сильно злится сестра, которой до сих пор приходится утешать дочку.
Пользователи соцсетей тоже считают, что тётя перегнула палку в том, что касается утешительного вранья. Смерть вообще не стоило приплетать в ситуацию.
В конце концов, можно было просто сказать, что Рапунцель так и не сумела сбежать из башни, куда её заточили.
Опубликовано: Антон Райт
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