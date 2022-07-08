Придумав историю о том, что сказочная принцесса умерла, тётя превратила праздник племянницы в трагедию

Маленькая пятилетняя девочка, которая обожает принцессу Рапунцель, не ожидала, что её тематический день рождения испортит родная тётя.

Героиня этой истории, которая превратила праздник племянницы в катастрофу, рассказала, что помогала маме именинницы готовиться к торжеству и даже нашла приятельницу, которая приехала бы на вечеринку и сыграла роль Рапунцель.

Вот только у подруги неожиданно изменились планы, и маленькая виновница торжества чрезвычайно расстроилась из-за того, что «принцесса её не любит и не приедет в гости».

Пришлось тёте вдохновенно врать. Сначала она заявила, что Рапунцель в больнице, потом добавила, что принцесса попала в автокатастрофу, а после ещё и заявила, что сказочная героиня умерла.

Детский день рождения немедленно превратился в панихиду с плачущими малышами, и теперь на нашу героиню сильно злится сестра, которой до сих пор приходится утешать дочку.

Пользователи соцсетей тоже считают, что тётя перегнула палку в том, что касается утешительного вранья. Смерть вообще не стоило приплетать в ситуацию.

В конце концов, можно было просто сказать, что Рапунцель так и не сумела сбежать из башни, куда её заточили.