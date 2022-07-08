«Севмаш» передал ВМФ России подлодку «Белгород» с дронами «Посейдон»

Предприятие "Севмаш" передало российскому флоту первую подлодку класса "Белгород".

Днём 8 июля российский завод "Севмаш" в торжественной обстановке передал военно-морскому флоту России подлодку класса "Посейдон", которая полностью доработана, спущена на воду и готова к выполнению любых поставленных тактических или оперативных задач, в том числе для достижения целей спецоперации на Украине.

Отмечается, что субмарина "Белгород" является первой российской подлодкой-носителем беспилотных летательных аппаратов "Посейдон", которые могут вести бой с противником после высадки с подлодки.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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