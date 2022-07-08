«Севмаш» передал ВМФ России подлодку «Белгород» с дронами «Посейдон»
Предприятие "Севмаш" передало российскому флоту первую подлодку класса "Белгород".
Днём 8 июля российский завод "Севмаш" в торжественной обстановке передал военно-морскому флоту России подлодку класса "Посейдон", которая полностью доработана, спущена на воду и готова к выполнению любых поставленных тактических или оперативных задач, в том числе для достижения целей спецоперации на Украине.
Отмечается, что субмарина "Белгород" является первой российской подлодкой-носителем беспилотных летательных аппаратов "Посейдон", которые могут вести бой с противником после высадки с подлодки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кисида: раненый Синдзо Абэ находится в крайне тяжёлом состоянии
Зелёные крабы стали ингредиентом для виски
Путин: Россия ещё не начала «всерьёз» спецоперацию на Украине
В украинском Ужгороде на ночь Ивана Купала сожгли Кремль
Начальник ГРУ Беларуси Косыгин допустил ракетный удар по территории Польши