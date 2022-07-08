Бар США, в котором обитают по меньшей мере шесть призраков, выставлен на продажу
Риэлтор, давшая объявление о продаже этого бара в Кемптоне (Индиана, США), удивилась, когда узнала, что в заведении обитают призраки.
Бар, известный как «Breeze In», в данный момент принадлежит сёстрам Кайенн Фуч и Таре Флеминг. Родственницы решили продать свою собственность и обратились к риэлтору Эбби Станкато.
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Как ни странно, но уже в начале разговора сёстры не только заявили о наличии в баре как минимум шести привидений, но и извлекли альбом с фотографиями, на которых якобы «засветились» паранормальные обитатели.
Несмотря на то, что Эбби по закону имела право не указывать в объявлении такую деталь, как призрачная активность, риэлтор решила поступить честно и заранее предупредить потенциальных покупателей.
Более того, на фотографии в объявлении о продаже недвижимости она добавила изображение привидения, закутанного в простыню.
Риэлтор рассказала, что объявление привлекло к себе большое внимание, но пока не нашлось смельчака, готового выложить 250000 долларов за бар с призраками.
Опубликовано: Игнат Ветров
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