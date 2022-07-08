Бар США, в котором обитают по меньшей мере шесть призраков, выставлен на продажу

Как ни странно, но уже в начале разговора сёстры не только заявили о наличии в баре как минимум шести привидений, но и извлекли альбом с фотографиями, на которых якобы «засветились» паранормальные обитатели.

Несмотря на то, что Эбби по закону имела право не указывать в объявлении такую деталь, как призрачная активность, риэлтор решила поступить честно и заранее предупредить потенциальных покупателей.

Более того, на фотографии в объявлении о продаже недвижимости она добавила изображение привидения, закутанного в простыню.

Риэлтор рассказала, что объявление привлекло к себе большое внимание, но пока не нашлось смельчака, готового выложить 250000 долларов за бар с призраками.