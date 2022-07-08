Столетний мужчина из Шотландии продолжает ходить на работу и не собирается сидеть дома
Житель Эдинбурга (Шотландия), которому недавно исполнилось 100 лет, рассказал, что по-прежнему работает 3 дня в неделю и не собирается сбавлять обороты.
Дэвид Флакер вышел на пенсию в 72 года, но продержался недолго. Его угнетало бездействие, и было просто необходимо чем-то занять как руки, так и разум.
Так что дедушка до сих пор приносит пользу обществу, работая в благотворительном магазине при хосписе Святого Колумбы.
Дэвиду нравится поддерживать порядок на рабочем месте и делать всё для того, чтобы магазин выглядел вовсе не «хосписным», а куда более престижным.
Похоже, что у энергичного Дэвида многое получается. Немало посетителей отмечают, что благотворительный магазинчик похож по меньшей мере на «Marks & Spencer».
Герою этой истории по душе атмосфера на рабочем месте, а равно как и то, что он занят полезным делом.
Это как раз тот случай, когда человек трудится с удовольствием, а не посматривает с нетерпением на часы, ожидая, когда же закончится его рабочая смена.
Опубликовано: Антон Райт
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