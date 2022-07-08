Бразильская модель рассталась с любимым, он не хочет, чтобы она участвовала в конкурсе ягодиц

Жительницы Бразилии пребывают в волнении, ведь не за горами конкурс, известный как «Miss BumBum» — там красавицы демонстрируют свои ягодицы.

Дамы считают участие в престижном конкурсе большой честью, но не все согласны с тем, что показ ягодиц почётен.

Например, модель Касила Прата, представляющая на конкурсе штат Токантинс, была вынуждена делать выбор — или любовь, или «ягодичное» состязание.

Девушка в последнее время много ссорилась со своим возлюбленным-комиком, который терзался от ревности.

Нехорошие чувства мужчины распаляло ещё и то, что любимая снялась для нескольких мужских журналов.

Кончилось тем, что бойфренд приказал модели снять с конкурса свою кандидатуру.

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    Но Касила — решительная особа, которая уверена, что ей нужно думать о карьере. А потому она всё-таки поборется за звание обладательницы самых красивых ягодиц.

    Правда, с бойфрендом пришлось расстаться, но воля к победе сильнее чувств.

    Более того, Касила заявила, что до самого финала не будет ни с кем встречаться, чтобы не отвлекаться от конкурса.

    Всего на «Miss BumBum» будут состязаться 27 девушек, каждая из которых надеется выиграть и получить как статус знаменитости, так и внушительный денежный приз.

Опубликовано: Андрей Игнатьев

 

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