Бразильская модель рассталась с любимым, он не хочет, чтобы она участвовала в конкурсе ягодиц

Жительницы Бразилии пребывают в волнении, ведь не за горами конкурс, известный как «Miss BumBum» — там красавицы демонстрируют свои ягодицы.

Дамы считают участие в престижном конкурсе большой честью, но не все согласны с тем, что показ ягодиц почётен.

Например, модель Касила Прата, представляющая на конкурсе штат Токантинс, была вынуждена делать выбор — или любовь, или «ягодичное» состязание.

Девушка в последнее время много ссорилась со своим возлюбленным-комиком, который терзался от ревности.

Нехорошие чувства мужчины распаляло ещё и то, что любимая снялась для нескольких мужских журналов.

Кончилось тем, что бойфренд приказал модели снять с конкурса свою кандидатуру.