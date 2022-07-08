Зелёные крабы стали ингредиентом для виски

Благодаря компании «Tamworth Distilling» (Нью-Гэмпшир, США) любители необычного алкоголя получили возможность попробовать виски, в который добавлены зелёные крабы.

«House of Tamworth Crab Trapper» разработан совместно с Университетом штата, в котором решается такая важная проблема, как борьба с зелёными крабами, являющимися инвазивным видом, который завезён из Европы и представляет опасность для экосистемы Новой Англии.

Крабы варятся в некоем подобии бульона, а после всё это обогащается зерновым спиртом и дистиллируется в вакууме.

Считается, что новый виски весёлым и интересным способом повышает осведомлённость граждан об экологической «крабовой» проблеме.

Создания, которых многие считают «надоедливыми тварями», превращаются в алкогольное лакомство. Похоже, что для того, чтобы победить врага, можно его съесть. Ну, или выпить, потратив 65 долларов на 750-миллилитровую бутылку виски.