Сотни людей собрались попробовать гигантский омлет из 10000 яиц в Бельгии

Жители и гости города Мальмеди (Бельгия) с удовольствием собрались вместе, чтобы отдать дань давней традиции, заключающейся в приготовлении и поедании гигантского омлета.

Бенедикт Мати, гордо носящий звание президента «Братства гигантского омлета», заверил присутствующих, что угощение абсолютно безопасно.

Такое заявление было связано с тем, что всё больше людей в Европе боятся есть яйца из-за того, что они якобы могут содержать различную вредную химию.

В итоге блюдо, состоящее из 10000 яиц и приготовленное на 4-метровой сковороде, было дружно съедено, и таким образом «Братство» доказало, что яйца — это не только безопасный, но и очень вкусный продукт.