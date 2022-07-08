Добронравов рассказал о жизни в тени главного персона сериала "Сваты"

Известный в России артист Фёдор Добронравов известен российской публике по роли Ивана Будько в любимом сериале "Сваты". Проклятием эту работу в кино актёр не считает.

Народный артист РФ, 60-летний актер театра и кино Федор Добронравов сообщил, что не думает, что популярность комедийного многосерийного "Сваты" - это его проклятье. Артист заявил, что ему отлично живется в тени своего персонажа Ивана Будько.

Впервые зрители увидели сериал "Сваты" в конце 2008 года. С той поры картину просмотрели около 2 500 000 000 зрителей. Актёр признаётся, что ходить по улицам в свете его мегапопулярности, приходится нелегко.

Несмотря на это, Добронраву очень нравится его экранное перевоплощение. В одном из интервью известный актёр рассказал:

За 13 лет ребята написали в его характере и депрессию, и радость, и всякие разные коллизии. И он получился хороший, раскрытый.

Отметим, что один из главных персонажей "Сватов" известен не только отличными актёрскими данными, но и преданностью своей родной стране.

Сообщалось, что в конце июня Добронравов нанёс визит участников спецоперации на Донбассе в одном из госпиталей Самары.

Во время посещения учреждения здравоохранения звезда экрана рассказал о том, как служил в ВДВ. Фёдор Викторович пообщался с военными, идущими на поправку, ответил на все их вопросы.

Также знаменитость поделился деталями своей жизни, связанными с актерской профессии, и раздал автографы.