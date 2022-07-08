В Китае сделали прибор для чтения мыслей при просмотре порнографии

Китайская исследовательская группа воссоздала "аппарат для чтения мыслей". Его описывают как прибор, который обнаруживает факт просмотра порнографии, строго запрещенной в стране.

По словам ученых технология построена на основе искусственного интеллекта. Принцип работы достаточно прост. Прибор "подает сигнал тревоги", который позволяет осуществить контроль над запрещенным контентом в Китае. Пока название устройству еще не дали.

Его планируют использовать сотрудники полиции для обеспечения безопасности и сохранения законов о запрете непристойных фото- и видеоматериалов. Он был протестировал на группе мужчин с помощью запрещенных иллюстраций, а затем расшифровали полученные результаты.

Когда появилось незаконное изображение, то подключенный прибор начал показывать результаты. Как объяснили ученые, машина считывает реакцию участков мозга на неправильный контент.

Не смотря на интересное изобретение, общие результаты весьма сомнительны, т.к. на центр удовольствия может воздействовать не только порнография, но и любые другие вещи, которые вызывают приятное восприятие. Поэтому данный искусственный интеллект может быть легко обманут.

При этом не совсем ясно как полиция в действительности может это использовать. Не исключено, что это лишь часть пропаганды, направленной на устрашение китайских граждан. По принципу запугивания неправомерных граждан.