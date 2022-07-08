Женщины чаще бывают бисексуалами чем мужчины

Женщины чаще рассматривают романтическую возможность с человеком того же пола, чем мужчины, говорят исследователи из Университета Нотр-Дам.

Исследователи обнаружили, что мужчины чаще, чем женщины, сообщали о том, что они “на 100 процентов гетеросексуальны” или “на 100 процентов гомосексуалисты” постоянно на протяжении всей своей жизни. Женщины, с другой стороны, в три раза чаще, чем мужчины, сообщали о смене своей сексуальной ориентации с течением времени и чаще идентифицировали себя как бисексуалы.

“Женщины имеют большую вероятность, чем мужчины, испытывать влечение как к мужчинам, так и к женщинам, что дает им большую гибкость в выборе партнера”, - сказала Аура Макклинток, доцент кафедры социологии в Нотр-Дам, в пресс-релизе, объявляющем о результатах. “Наличие гибких сексуальных влечений может придать большее значение контекстуальным и эмпирическим факторам, когда речь заходит о сексуальной идентичности”.

Примечательно, что женщины, которые не имели детей в молодом возрасте, были традиционно привлекательны или имели высшее образование, с меньшей вероятностью были бисексуалами. Макклинток предположил, что это связано с тем, что у нее “больше романтических возможностей с партнерами-мужчинами”.

Она предположила, что склонность женщин вступать в партнерские отношения с партнерами-мужчинами, даже когда они могут испытывать влечение к другим женщинам, является результатом попыток вписаться в идентичность, которая удовлетворяла “гетероконформистское” общество, которое “не поощряло альтернативные сексуальные идентичности”.

“Женщины, которые изначально преуспевают в партнерстве с мужчинами, как это более традиционно ожидается, могут никогда не исследовать свое влечение к другим женщинам. Однако женщины с той же сексуальной привлекательностью, но менее благоприятными гетеросексуальными вариантами могут иметь больше возможностей для экспериментов с однополыми партнерами. Женщины, которые действуют на основе однополого влечения, с большей вероятностью включают однополую сексуальность в свою сексуальную идентичность", - сказала Макклинток.

Хотя исследование не предполагает, что бисексуальность является выбором, оно указывает на важность социального контекста при изучении того, какие женщины были открыты для изучения своей сексуальности, по сравнению с теми, кто этого не делал.