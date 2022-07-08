Мыльный пузырь застывает на сильном морозе

При низких температурах около -25 °C мыльные пузыри начинают замерзать еще до того, как они окончательно сформировались.

Chris Ratzlaff смог запечатлеть этот процесс, в результате чего получилось красивый видеоролик замерзания мыльного пузыря на морозе.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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