Мыльный пузырь застывает на сильном морозе
При низких температурах около -25 °C мыльные пузыри начинают замерзать еще до того, как они окончательно сформировались.
Chris Ratzlaff смог запечатлеть этот процесс, в результате чего получилось красивый видеоролик замерзания мыльного пузыря на морозе.
Опубликовано: Антон Райт
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