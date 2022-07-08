Шахназаров заявил о закате карьеры Хаматовой после её выступления в Лондоне

Писатель, журналист и блогер Михаил Шахназаров заявил о "смерти" карьеры популярной российской актрисы театра и кино Чулпан Хаматовой. К такому выводу публицист пришёл после чтения актрисой отрывка пьесы на подмостках Лондона.

Покинувшая Россию актриса театра и кино Чулпан Хаматова не так давно посетила столицу Британии, где выступала с отрывком пьесы. Послушав выступление известной актрисы Михаил Шахназаров пришел к неутешительным выводам.

Писатель считает, что среди поклонников таланта Хаматовой остались лишь "выходцы" из псевдоинтеллигенции. Шахназаров полагает, что для простых зрителей звезда киноиндустрии "как актриса, уже умерла".

В беседе с одним из изданий публицист отметил:

Это не роль, а читка пьесы, пьесы бездарной. Какой крест она может на себе поставить, если ее творчество будет востребовано в кругах всей творческой российской псевдоинтеллигенции (я их называю СРИ - самопровозглашенная российская интеллигенция).

Шахназаров уверен, что перспективы в плане карьеры в Латвии у Хаматовой отсутствуют. Собеседник думает, что в ближайшем будущем знаменитость сможет рассчитывать только на бездарные роли в театрах на 150 зрителей.

Ранее Михаил Шахназаров рассказал о том, что Филиппа Киркорова не хотят видеть в Армении уже давно. Несмотря на то, что отец артиста выступал в Ереване, его сына там не ждут.

Киркоров - персона нон грата в этом государстве.