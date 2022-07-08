Дочь главы курорта "Роза Хутор" задержана на таможне с дорогими украшениями Louis Vuitton, девушку подозревают в контрабанде
Анна Бачина, по данным таможни, пыталась ввезти 3 кольца, 3 пары серег, 2 колье и 3 браслета. Ювелирный набор оценен в 4,5 млн рублей.
Дочь главы курорта "Роза Хутор" в Сочи Сергея Бачина задержана на таможне в московском аэропорту Внуково. Анна Бачина собиралась ввезти несколько комплектов украшений последней коллекции Volt бренда Louis Vuitton, сообщает Сплетник. ру со ссылкой на телеграмм-канал Ваzа.
Именно эта линейка несколько месяцев назад подверглась критике в сети из-за символа, который напоминает букву Z (хотя на самом деле этот знак символизировал молнию, и слитые в одно целое инициалы бренда).
Бренд тогда обвинили в поддержке спецоперации РФ на Украине, а также неуместном использовании символа.
Анна Бачина, по данным таможни, везла с собой 3 кольца, 3 пары серег, 2 колье и 3 браслета. После экспертизы этот ювелирный набор оценен в 4,5 млн рублей.
В Москву девушка прилетела из США - с пересадкой в Стамбуле. Где непосредственно были приобретены украшения, не сообщается. Анна украшения не задекларировала, а это является нарушением.
Согласно УК РФ, с 2018 года дорогие часы и украшения по цене свыше 1 млн рублей обязательно должны быть задекларированы, в ином случае их провоз приравнивается к контрабанде.
Инцидент, по сообщениям Baza, произошел еще в апреле, но известно о нем стало лишь сейчас, когда провели оценку ценностей. Полиция теперь проводит проверку по статье о контрабанде. Анне может грозить срок от 3 до 7 лет. Украшения ей пока не вернули.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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