Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали населенный пункт в Брянской области.

Вооруженные силы Украины с помощью дрона намеревались атаковать село Новые Юрковичи в Брянской области Российской Федерации.

Дрон сбросил взрывное устройство на одну из автозаправочный станций в данном районе, передает Mash.

"Украинский дрон атаковал село Новые Юрковичи в Брянской области — взрывное устройство упало на автозаправочную станцию", - говорится в сообщении.

Случилось это в 12 часов 30 минут. При этом прямо возле взрыва находилось несколько жилых домов и местная администрация.

При это отмечается, что жертв среди местного населения поселка нет.