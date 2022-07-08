Украина нанесла воздушный удар по селу Новые Юрковичи в Брянской области
Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали населенный пункт в Брянской области.
Вооруженные силы Украины с помощью дрона намеревались атаковать село Новые Юрковичи в Брянской области Российской Федерации.
Дрон сбросил взрывное устройство на одну из автозаправочный станций в данном районе, передает Mash.
"Украинский дрон атаковал село Новые Юрковичи в Брянской области — взрывное устройство упало на автозаправочную станцию", - говорится в сообщении.
Случилось это в 12 часов 30 минут. При этом прямо возле взрыва находилось несколько жилых домов и местная администрация.
При это отмечается, что жертв среди местного населения поселка нет.
Опубликовано: Николай Скира
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