Польские футбольные фанаты напомнили украинцам о "Волынской резне"

Во время игры "Погонь" (Щецин) - КР Рейкьявик в Лиге конференций УЕФА на трибунах появился баннер "Волынь 1943. Мы помним!".

Произошло это в четверг, 7 июля, сообщает портал Sportowe Fakty.

"Пока Украина защищает Европу, в Польше вспомнили о Волынской трагедии. Болельщики "Погони" вывесили скандальный баннер на матче Лиги европейских конференций, подняв острую тему в польско-украинских отношениях", — читаем портале на segodnya.ua.

"Волынская резня", о которой вспомнили поклонники "Погони", — одна из самых трагических страниц в польско-украинских отношениях. В 1943-1945 годах националисты Украинской повстанческой армии (УПА) проводили этнические чистки.

Солдаты УПА убивали поляков, русских, евреев, армян и чехов. По оценкам, в результате этого геноцида погибло 50-60 тысяч поляков.

Не секрет, что поляки также проводили ответные акции, в результате которых погибло 2-3 тысячи украинцев.