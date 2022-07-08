Польские футбольные фанаты напомнили украинцам о "Волынской резне"
Во время игры "Погонь" (Щецин) - КР Рейкьявик в Лиге конференций УЕФА на трибунах появился баннер "Волынь 1943. Мы помним!".
Произошло это в четверг, 7 июля, сообщает портал Sportowe Fakty.
"Пока Украина защищает Европу, в Польше вспомнили о Волынской трагедии. Болельщики "Погони" вывесили скандальный баннер на матче Лиги европейских конференций, подняв острую тему в польско-украинских отношениях", — читаем портале на segodnya.ua.
"Волынская резня", о которой вспомнили поклонники "Погони", — одна из самых трагических страниц в польско-украинских отношениях. В 1943-1945 годах националисты Украинской повстанческой армии (УПА) проводили этнические чистки.
Солдаты УПА убивали поляков, русских, евреев, армян и чехов. По оценкам, в результате этого геноцида погибло 50-60 тысяч поляков.
Не секрет, что поляки также проводили ответные акции, в результате которых погибло 2-3 тысячи украинцев.
Опубликовано: Николай Скира
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