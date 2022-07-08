Rrzeczpospolita: Польша стоит на грани энергетического кризиса из-за антироссийских санкций
Польское издание Rrzeczpospolita пишет, что страна стоит на пороге энергетического кризиса.
Издание Rzeczpospolita пишет, что цены на электричество в Польше стали самыми высокими за всю историю существования государства.
Одна из главных причин, отмечают авторы, - это банальная нехватка угля из-за ремонта угольных блоков. Газа же не хватает.
Польская энергетическая биржа сообщила о том, что цена на поставки электроэнергии выросли до 1 500 злотых/МВтч.
"Рекорд на POLPX повлиял на тарифы, котируемые на балансирующем рынке, где цена выросла до самого высокого уровня за всю историю - 2487,24 злотых/МВтч", - передает БелТА заявление польских журналистов.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков прокомментировал слова Путина о том, что Россия в Украине «пока еще ничего не начинала»
Жители Анапы потребовали запретить концерты Филиппа Киркорова
МИД Беларуси осудил непристойное поведение политиков Швеции в отношении оппозиционеров
В ДНР отменили запрет на исполнение смертных приговоров
Путин: Россия ещё не начала «всерьёз» спецоперацию на Украине