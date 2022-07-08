Rrzeczpospolita: Польша стоит на грани энергетического кризиса из-за антироссийских санкций

Польское издание Rrzeczpospolita пишет, что страна стоит на пороге энергетического кризиса.

Издание Rzeczpospolita пишет, что цены на электричество в Польше стали самыми высокими за всю историю существования государства.

Одна из главных причин, отмечают авторы, - это банальная нехватка угля из-за ремонта угольных блоков. Газа же не хватает.

Польская энергетическая биржа сообщила о том, что цена на поставки электроэнергии выросли до 1 500 злотых/МВтч.

"Рекорд на POLPX повлиял на тарифы, котируемые на балансирующем рынке, где цена выросла до самого высокого уровня за всю историю - 2487,24 злотых/МВтч", - передает БелТА заявление польских журналистов.